Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ton corps dit : "Aime-toi !"

Lise Bourbeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre qui permet de s'aimer tel qu'on est ! Et si vous appreniez à écouter ce que votre corps vous dit, au travers de vos malaises et maladies ? Pionnière du développement personnel depuis près de trente ans, Lise Bourbeau montre, dans ce livre, devenue une référence dans le monde entier, comment relier les manifestations de votre corps à vos pensées, à vos peurs et à vos difficultés pour enfin comprendre ce qu'elles cherchent à vous révéler. Découvrez comment apaiser nombre de vos difficultés en changeant simplement votre relation à vous-même, en cessant de vous rejeter, en apprenant à vous accepter. Tous les grands succès de Lise Bourbeau sont chez Pocket

Par Lise Bourbeau
Chez Pocket

|

Auteur

Lise Bourbeau

Editeur

Pocket

Genre

Guérir par l'esprit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ton corps dit : "Aime-toi !" par Lise Bourbeau

Commenter ce livre

 

Ton corps dit : "Aime-toi !"

Lise Bourbeau

Paru le 07/05/2026

384 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266362269
9782266362269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.