Ton corps dit : "Aime-toi !"

Le livre qui permet de s'aimer tel qu'on est ! Et si vous appreniez à écouter ce que votre corps vous dit, au travers de vos malaises et maladies ? Pionnière du développement personnel depuis près de trente ans, Lise Bourbeau montre, dans ce livre, devenue une référence dans le monde entier, comment relier les manifestations de votre corps à vos pensées, à vos peurs et à vos difficultés pour enfin comprendre ce qu'elles cherchent à vous révéler. Découvrez comment apaiser nombre de vos difficultés en changeant simplement votre relation à vous-même, en cessant de vous rejeter, en apprenant à vous accepter. Tous les grands succès de Lise Bourbeau sont chez Pocket