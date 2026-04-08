Petites et grosses bêtes

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec vos personnages Disney préférés ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - La Belle et le Clochard : Un baby-sitter de confiance - Les 101 dalmatiens : La chasse aux oeufs - Les Aristochats : Comme un chaton des rues - Encanto : Le mystère de la forêt - Le Monde de Dory : Qui veut un câlin ? - Le Roi Lion : Compétition de lionceaux - Vaiana : Pua et Heihei - Le Livre de la Jungle : L'histoire de Mowgli - Zootopie : Les rois de l'arnaque - Pinocchio : La fugue de Figaro