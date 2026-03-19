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L'empire des ouragans Tome 1

Alexiane de Lys

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Un monde régi par la guerre et la haine. Une union qui pourrait changer le cours des choses.. Shamar de Vaspy est l'héritière du duché de la Colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des Sans-Ame en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Shamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aydan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans coeur qu'elle avait imaginé...

Par Alexiane de Lys
Chez Michel Lafon Poche

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Auteur

Alexiane de Lys

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Mondes fantastiques

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L'empire des ouragans Tome 1

Alexiane de Lys

Paru le 19/03/2026

336 pages

Michel Lafon Poche

9,90 €

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Scannez le code barre 9791022407298
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