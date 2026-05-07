Meurtre au manoir

Dans un manoir au coeur de la forêt suédoise, une famille aussi dysfonctionnelle que puissante... Quand Julia Stark, détective privée, est approchée par le propriétaire d'une importante exploitation forestière, elle comprend que la partie ne sera pas facile. Au lendemain d'une réunion tendue au manoir familial, Per Günter a découvert une photo dans son téléphone, qu'il ne se souvient pas d'avoir prise. Dessus, un homme nu, ensanglanté, avec un sac autour de la tête. Pourquoi cette photo macabre ? Per Günter l'a-t-il prise lui-même sans en garder la moindre mémoire, ou quelqu'un cherche-t-il à le piéger ? C'est ce que Julia est chargée de découvrir lors d'un séjour dans la demeure familiale au coeur du Hälsingland. Sur place, elle devra percer la carapace de ces personnages qui protègent jalousement leur passé et déterminer aussi bien l'identité de la victime que celle de son meurtrier.