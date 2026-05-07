Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

A Dark Forgetting

Kristen Ciccarelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Magie, romance, mystère et malédiction éternelle... Emeline parviendra-t-elle à tout surmonter pour sauver le monde aussi inquiétant que merveilleux de la forêt ? Où qu'elle se trouve, Emeline Lark, une jeune chanteuse, pense chaque jour à la forêt. Elle est hantée par ses mystérieuses disparitions et par les histoires de magie qui se cachent dans ses profondeurs. Mais lorsque son grand-père disparaît, les histoires dont Emeline s'est toujours moquée lui paraissent soudain moins insensées. Elle décide alors de pénétrer dans la forêt qu'elle a passé des années à essayer de fuir, mais Hawthorne Fell, un beau et sombre habitant de ce royaume magique, tente brutalement de la dissuader de chercher, alors même qu'une étincelle magnétique s'allume entre eux. Refusant de se laisser décourager, Emeline se retrouve à la cour du légendaire Roi de la forêt. Elle conclut un marché : donner sa voix contre la liberté de son grand-père. Elle est loin de se douter qu'elle est tombée sur une malédiction qui menace l'existence de ce monde sinistre dans lequel elle est désormais piégée. Pour survivre, elle aura besoin de l'aide du fougueux Hawthorne, qui l'attire de de manière impuissante. Si elle échoue, elle perdra tout ce qui lui est cher.

Par Kristen Ciccarelli
Chez Pocket

|

Auteur

Kristen Ciccarelli

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A Dark Forgetting par Kristen Ciccarelli

Commenter ce livre

 

A Dark Forgetting

Kristen Ciccarelli

Paru le 07/05/2026

456 pages

Pocket

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358590
9782266358590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.