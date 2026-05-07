A Dark Forgetting

Magie, romance, mystère et malédiction éternelle... Emeline parviendra-t-elle à tout surmonter pour sauver le monde aussi inquiétant que merveilleux de la forêt ? Où qu'elle se trouve, Emeline Lark, une jeune chanteuse, pense chaque jour à la forêt. Elle est hantée par ses mystérieuses disparitions et par les histoires de magie qui se cachent dans ses profondeurs. Mais lorsque son grand-père disparaît, les histoires dont Emeline s'est toujours moquée lui paraissent soudain moins insensées. Elle décide alors de pénétrer dans la forêt qu'elle a passé des années à essayer de fuir, mais Hawthorne Fell, un beau et sombre habitant de ce royaume magique, tente brutalement de la dissuader de chercher, alors même qu'une étincelle magnétique s'allume entre eux. Refusant de se laisser décourager, Emeline se retrouve à la cour du légendaire Roi de la forêt. Elle conclut un marché : donner sa voix contre la liberté de son grand-père. Elle est loin de se douter qu'elle est tombée sur une malédiction qui menace l'existence de ce monde sinistre dans lequel elle est désormais piégée. Pour survivre, elle aura besoin de l'aide du fougueux Hawthorne, qui l'attire de de manière impuissante. Si elle échoue, elle perdra tout ce qui lui est cher.