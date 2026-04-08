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1 mois pour perdre 5 kg

Camille Chioukh-Petit

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1 mois pour perdre 5 kg ! Sans se priver du plaisir. Qui n'a pas souhaité perdre 5 kg pour se sentir mieux dans son corps ? Cependant, 5 kg ce n'est pas rien, et cette perte de poids doit s'accompagner d'une prise en charge sérieuse : manger sain, ne pas se priver ni se laisser mourir de faim et faire du sport ! Camille Chioukh-Petit, diététicienne nutritionniste et auteure du blog Fourchette et Nutrition vous guide au quotidien pendant 1 mois, le timing parfait pour retrouver un équilibre alimentaire et physique ! Au menu : - Un rééquilibrage alimentaire avec plus de 50 recettes ; - Des petits et grands défis : des tests de connaissances en nutrition, des exercices d'auto-évaluation et des semaines sportives. Suivez le planning avec Camille et en refermant ce livre, vous serez fière de vous !

Par Camille Chioukh-Petit
Chez Hachette

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Auteur

Camille Chioukh-Petit

Editeur

Hachette

Genre

Diététiques

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1 mois pour perdre 5 kg

Camille Chioukh-Petit

Paru le 08/04/2026

128 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017360575
9782017360575
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