1 mois pour perdre 5 kg ! Sans se priver du plaisir. Qui n'a pas souhaité perdre 5 kg pour se sentir mieux dans son corps ? Cependant, 5 kg ce n'est pas rien, et cette perte de poids doit s'accompagner d'une prise en charge sérieuse : manger sain, ne pas se priver ni se laisser mourir de faim et faire du sport ! Camille Chioukh-Petit, diététicienne nutritionniste et auteure du blog Fourchette et Nutrition vous guide au quotidien pendant 1 mois, le timing parfait pour retrouver un équilibre alimentaire et physique ! Au menu : - Un rééquilibrage alimentaire avec plus de 50 recettes ; - Des petits et grands défis : des tests de connaissances en nutrition, des exercices d'auto-évaluation et des semaines sportives. Suivez le planning avec Camille et en refermant ce livre, vous serez fière de vous !