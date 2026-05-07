Retour à Lake Grove

Dans une maison isolée qui abrite des siècles de secrets, une femme prête à tout pour réparer le passé... Il y a 20 ans, Jane en avait fait son royaume. Son refuge secret. Abandonnée à la pointe de la falaise, surplombant l'océan, la vieille demeure victorienne reste son plus beau souvenir d'adolescence. Mais le temps a passé. Devenue archiviste, c'est au plus bas de sa carrière et de sa vie personnelle que Jane revient dans sa ville natale. La maison, elle, a été restaurée. De riches citadins y résident à présent, bien que la propriétaire des lieux la pense hantée par un fantôme hostile... Sceptique, mais curieuse, Jane accepte d'en déterrer l'étrange passé, entre esprits autochtones et quête de ses origines...
Commenter ce livre