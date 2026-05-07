Retour à Lake Grove

Dans une maison isolée qui abrite des siècles de secrets, une femme prête à tout pour réparer le passé... Il y a 20 ans, Jane en avait fait son royaume. Son refuge secret. Abandonnée à la pointe de la falaise, surplombant l'océan, la vieille demeure victorienne reste son plus beau souvenir d'adolescence. Mais le temps a passé. Devenue archiviste, c'est au plus bas de sa carrière et de sa vie personnelle que Jane revient dans sa ville natale. La maison, elle, a été restaurée. De riches citadins y résident à présent, bien que la propriétaire des lieux la pense hantée par un fantôme hostile... Sceptique, mais curieuse, Jane accepte d'en déterrer l'étrange passé, entre esprits autochtones et quête de ses origines...