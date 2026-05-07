Lady Tremaine

Cendrillon tel qu'on ne l'a jamais raconté aux petites filles... Une éblouissante réécriture qui se place du point de vue de la marâtre détestée, dans une inversion des rôles à couper le souffle. Entre Les Chroniques de Bridgerton et Circé , une ode aux femmes du monde entier qui forgent leur propre destinée. " Le monde ne pardonne pas à celles qui enfreignent les règles. " Et si elle l'a compris trop tard, Lady Ethel Tremaine est déterminée à ne pas commettre la même erreur pour ses propres enfants. Deux fois veuve, à la tête d'un domaine qui tombe en ruine et criblée de dettes, elle s'accroche à la respectabilité que lui confère le titre de son défunt mari, consciente que ses filles ne seront à l'abri du besoin qu'une fois mariées. Alors quand un messager de la cour se présente avec une invitation au bal royal, elle y voit la chance d'assurer enfin leur avenir. Mais seule Elin, sa belle-fille, a été invitée... Ravalant son orgueil, Ethel va plaider la cause de ses filles auprès de la reine, avec qui elle partage une vieille inimitié. Cependant les murs du palais renferment un secret sordide, et plus elle s'approche de ce cercle, plus Ethel se retrouve à douter des choix qu'elle a faits...