L'art de l'airfryer

Passez une année gourmande et économique avec Audrey @chocmiel ! Découvrez 365 recettes faciles et savoureuses à réaliser à l'airfryer, l'appareil devenu indispensable dans les cuisines de millions de foyers. Cuisiner bon, simple et économique toute l'année, c'est désormais possible grâce à cette bible du airfryer. Profitez de 365 recettes faciles, rapides et savoureuses pour varier les plaisirs chaque jour sans exploser votre budget. Ici, pas de techniques compliquées ni d'ingrédients introuvables : seulement des idées malignes pour des repas créatifs et accessibles.