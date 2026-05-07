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L'art de l'airfryer

Audrey Chocmiel

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Passez une année gourmande et économique avec Audrey @chocmiel ! Découvrez 365 recettes faciles et savoureuses à réaliser à l'airfryer, l'appareil devenu indispensable dans les cuisines de millions de foyers. Cuisiner bon, simple et économique toute l'année, c'est désormais possible grâce à cette bible du airfryer. Profitez de 365 recettes faciles, rapides et savoureuses pour varier les plaisirs chaque jour sans exploser votre budget. Ici, pas de techniques compliquées ni d'ingrédients introuvables : seulement des idées malignes pour des repas créatifs et accessibles.

Par Audrey Chocmiel
Chez Solar

|

Auteur

Audrey Chocmiel

Editeur

Solar

Genre

Cuisine au robot

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L'art de l'airfryer

Audrey Chocmiel

Paru le 07/05/2026

408 pages

Solar

19,90 €

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Scannez le code barre 9782263195754
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