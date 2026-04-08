Cléopâtre et le temple secret

Un riche collectionneur aux intentions douteuses a acquis un papyrus d'une valeur inestimable, révélant l'emplacement du temple où reposerait le sarcophage introuvable de Cléopâtre. Vous incarnez un(e) archéologue déterminé(e) à retrouver ce temple : saurez-vous déjouer les énigmes et percer les mystères qui entourent la reine d'Egypte ? Partez pour une aventure captivante en Egypte, explorez temples et tombeaux, et démasquez les pilleurs de trésors antiques. Cet Escape Game vous propose : - 25 énigmes à résoudre, des casse-tête et des mystères à élucider ; - des indices au fil des pages, pour vous aider si vous séchez ! - toutes les solutions en fin d'ouvrage.