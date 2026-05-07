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"Et Ousmane Ballon d'Or !"

Fabien Baumann

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La première biographie d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG. Ousmane Dembélé est le seul footballeur français, avec Zinédine Zidane, à avoir remporté le Ballon d'Or, la Ligue des champions et la Coupe du monde. Pourtant, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain aime peu se mettre en avant. Il n'a jamais réclamé pour lui-même la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ce sont les fans et ses partenaires qui l'ont fait, avec une chanson à sa gloire : " Et Ousmane Ballon d'Or ! " Eclairé par les interviews données par Dembélé à France Football et à L'Equipe , ce livre précis et souvent humoristique relate toutes les étapes de son aventure jusqu'à son triomphe : son enfance à Evreux, ses années de formation au Stade Rennais, ses expériences à l'étranger, au Borussia Dortmund puis au FC Barcelone. On y découvre que ce n'est pas peut-être pas l'excès de pizzas qui lui a causé ses pires blessures, qu'il regarde des documentaires sur Arte, qu'il n'est pas doué en langues étrangères ou qu'il a la phobie des chats... Mais aussi et surtout qu'il est resté, au fil de ses buts, de ses titres et de ses exploits, un même homme authentique et sincère.

Par Fabien Baumann
Chez Solar

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Auteur

Fabien Baumann

Editeur

Solar

Genre

Football

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"Et Ousmane Ballon d'Or !"

Fabien Baumann

Paru le 07/05/2026

160 pages

Solar

17,90 €

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Scannez le code barre 9782263194603
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