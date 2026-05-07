La première biographie d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG. Ousmane Dembélé est le seul footballeur français, avec Zinédine Zidane, à avoir remporté le Ballon d'Or, la Ligue des champions et la Coupe du monde. Pourtant, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain aime peu se mettre en avant. Il n'a jamais réclamé pour lui-même la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ce sont les fans et ses partenaires qui l'ont fait, avec une chanson à sa gloire : " Et Ousmane Ballon d'Or ! " Eclairé par les interviews données par Dembélé à France Football et à L'Equipe , ce livre précis et souvent humoristique relate toutes les étapes de son aventure jusqu'à son triomphe : son enfance à Evreux, ses années de formation au Stade Rennais, ses expériences à l'étranger, au Borussia Dortmund puis au FC Barcelone. On y découvre que ce n'est pas peut-être pas l'excès de pizzas qui lui a causé ses pires blessures, qu'il regarde des documentaires sur Arte, qu'il n'est pas doué en langues étrangères ou qu'il a la phobie des chats... Mais aussi et surtout qu'il est resté, au fil de ses buts, de ses titres et de ses exploits, un même homme authentique et sincère.