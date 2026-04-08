Le dépeceur de Cleveland

Cleveland, 1935. Alors que les Etats-Unis peinent à se relever du krach de 1929 et que la menace d'un nouveau conflit plane, l'ancienne ville industrielle sombre dans la misère et la corruption. Pour rétablir l'ordre, le maire fait appel à Eliot Ness, la légende qui a fait tomber Al Capone. Mais un nouvel ennemi défie toutes les autorités : dans les bas-fonds, un tueur en série laisse des corps atrocement mutilés. La traque s'engage sous la pression des médias, des politiciens et d'une population terrorisée. Malheureusement, le " Torso Killer " garde toujours une longueur d'avance. Inspiré de faits réels, ce polar plonge au coeur d'une Amérique en crise, entre bidonvilles, bars clandestins et tensions sociales. Une enquête haletante dans laquelle la justice vacille face à l'horreur.