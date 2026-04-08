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Le dépeceur de Cleveland

Jérémy Wulc

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Cleveland, 1935. Alors que les Etats-Unis peinent à se relever du krach de 1929 et que la menace d'un nouveau conflit plane, l'ancienne ville industrielle sombre dans la misère et la corruption. Pour rétablir l'ordre, le maire fait appel à Eliot Ness, la légende qui a fait tomber Al Capone. Mais un nouvel ennemi défie toutes les autorités : dans les bas-fonds, un tueur en série laisse des corps atrocement mutilés. La traque s'engage sous la pression des médias, des politiciens et d'une population terrorisée. Malheureusement, le " Torso Killer " garde toujours une longueur d'avance. Inspiré de faits réels, ce polar plonge au coeur d'une Amérique en crise, entre bidonvilles, bars clandestins et tensions sociales. Une enquête haletante dans laquelle la justice vacille face à l'horreur.

Par Jérémy Wulc
Chez Hachette

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Auteur

Jérémy Wulc

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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Le dépeceur de Cleveland

Jérémy Wulc

Paru le 08/04/2026

256 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017324546
9782017324546
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