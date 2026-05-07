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Cahier de vacances adultes

Mativox, Myriam Thouet, Eric Mathivet

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Un nouveau cahier de vacances pour entraîner sa mémoire et développer sa logique Dit-on de vous que vous avez une mémoire d'éléphant ou au contraire une mémoire de poisson rouge ? Grâce aux différents jeux de ce cahier, vous saurez si votre mémoire est plurielle, si elle est sélective ou faible et donc nécessite d'être stimulée. Pour chaque jeu il est indiqué à quel type de mémoire vous faites appel : Mémoire visuelle/Mémoire auditive/Mémoire lexicale/Mémoire immédiate/Mémoire spatiale/Mémoire procédurale/Mémoire gestuelle/Mémoire différée/Mémoire émotionnelle/Mémoire affective/Mémoire sémantique Faites le point sur vos capacités de mémorisation. Et travaillez le type de mémoire dans lequel vous êtes le moins performant 5 doubles pages des années 1950 eux années 1990 vont vous demander de raviver vps souvenirs d'en vous emmêler dans les années.

Par Mativox, Myriam Thouet, Eric Mathivet
Chez Solar

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Auteur

Mativox, Myriam Thouet, Eric Mathivet

Editeur

Solar

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adultes

Mativox, Myriam Thouet, Eric Mathivet

Paru le 07/05/2026

64 pages

Solar

8,50 €

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