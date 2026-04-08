Les mensonges et les trahisons ont éloigné Thomas et Vanessa l'un de l'autre. Après des mois de séparation, leurs retrouvailles à l'université provoquent des étincelles. Alors que Thomas s'est repris en main, laissant derrière lui ses excès et ses démons, Vanessa nourrit toujours une rancoeur sourde envers celui qui lui a brisé le coeur. L'attirance qui les lie reste cependant brûlante, comme un feu qui couve sous la cendre et attend une étincelle pour s'embraser. Il suffit de peu pour les faire exploser, surtout lorsque Logan, désormais présent en permanence aux côtés de Vanessa, est dans les parages. Thomas et Vanessa pourront-il abandonner le rêve d'un couple parfait pour accepter un amour capricieux ?