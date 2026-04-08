Elle est la femme dont il n'a jamais voulu... et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Impitoyable. Méticuleux. Arrogant. Dante Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier, jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine : Vivian Lau, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leurs fiançailles en déjouant le chantage. Seulement il a un problème : maintenant qu'elle lui appartient... il ne peut se résoudre à la laisser partir. Elégante. Ambitieuse. Distinguée. Vivian Lau est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Epouser un Russo signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées aux Lau, en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant le désirer n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver.