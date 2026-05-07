La France corps et âme

Une ode à la France , à sa langue et à sa culture, mais aussi une défense des savoir-faire et du savoir-vivre hexagonal par une voix forte du paysage intellectuel " La France n'est pas une idée abstraite. Elle est un visage, une voix, une terre que l'on foule, des paysages que l'on contemple, des mots que l'on partage. Elle est un corps et une âme. Un corps fait de villages, de mers, de cathédrales, de champs, d'ateliers, de ports et d'écoles. Une âme éprise de liberté, de justice, de courage, de goût du beau et de refus de la fatalité. C'est cette France, charnelle et vivante, que je veux raconter dans ce livre. Parce qu'un pays ne meurt que lorsqu'on renonce à l'aimer. Derrière les crises, derrière le découragement, derrière les renoncements, demeure un trésor intact : le travail des générations, la fierté d'un peuple, la promesse républicaine, la beauté d'un territoire unique au monde, la grandeur et le panache. Notre pays n'est pas un souvenir, c'est une promesse. Une promesse pour tous ceux qui veulent s'y engager, d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils le fassent avec passion, pour une France industrieuse qui protège ses paysans, respecte ses ouvriers, transmet sa culture, défend sa souveraineté et croit de nouveau en elle-même. Une France populaire, exigeante, fraternelle, capable d'unir le pain et le verbe, le terroir et l'idéal, le passé et l'avenir. Parce qu'un peuple qui sait d'où il vient peut décider où il va. Parce que rien n'est écrit : la France peut encore choisir un destin de puissance - si les Français le veulent. " Natacha Polony