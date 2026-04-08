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#Roman francophone

The Marked Society

Aurore Payelle

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A Saint Eden, le soleil gravé dans leur peau brûlera longtemps pour leur rappeler que chaque promesse est une dette. Quelques jours avant sa rentrée à l'université, Evelyn découvre que son inscription a été annulée. A la place, une lettre énigmatique l'invite à rejoindre Saint Eden College, un établissement aussi prestigieux que mystérieux. Derrière ses murs règne The Marked Society, une organisation secrète qui rassemble depuis des générations les héritiers des familles les plus puissantes du pays. Leur seul objectif : forger l'élite de demain. Mais un lien bien plus ancien rattache Evelyn à ce lieu. Promise au numéro un du club depuis l'enfance, rejoindre les Marqués devient sa seule chance de briser les chaînes d'un passé dont elle ignore tout et de découvrir ce que cache réellement son nom de famille. Au sein du Cercle, les alliances sont fragiles, les secrets se monnaient... Et tomber amoureuse d'un Marqué ne lui est pas seulement interdit : cela provoquerait la chute de tout un empire.

Par Aurore Payelle
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Aurore Payelle

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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The Marked Society

Aurore Payelle

Paru le 08/04/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Scannez le code barre 9791042904975
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