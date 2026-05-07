Les Amants du Loto

Il peut suffire d'une fois pour faire sourire la chance... Suzanne, jeune fille du Nord aux rêves exaltés, tombe éperdument amoureuse du beau Juan, ouvrier communiste espagnol, au cours de l'été 1975. Ensemble, ils se promettent la vie en rose. Mais un an plus tard, la dure réalité de leur quotidien de concierges à Paris les a rattrapés. Ils comptent sou après sou. Suzanne s'étiole, Juan désespère... quand l'inimaginable survient : ils remportent le premier gros lot de l'histoire du Loto. Du jour au lendemain, les voilà millionnaires. Mais comment rester soi-même quand l'argent vous arrache à votre condition sociale, bouscule vos valeurs, vos habitudes, votre rapport aux autres ? Dans ce roman vif et lumineux, Catherine Siguret fait revivre la France des années 1970, en pleine effervescence. L'amour, la jeunesse et leurs espoirs infinis s'incarnent dans des personnages profondément attachants et dessinent une fresque vibrante qui pose la question universelle : à quoi tient le bonheur ?