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Les secrets d'une détective privée

Pauline Charpy

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Filatures, disparitions, adultères : Pauline Charpy raconte dix ans d'enquêtes dans l'ombre. Un récit haletant, entre polar et confession, par une détective privée hors norme. Pauline Charpy est détective privée depuis dix ans. Elle enquête là où d'autres renoncent. Elle fouille, traque, observe, jusqu'à l'obsession. Ce livre est son carnet de bord. Brutal, intime, captivant. Pauline lève le voile sur un métier aussi fascinant que méconnu. Dans ce récit, elle partage les coulisses d'une profession où se mêlent la loi, la morale et l'intime. Elle raconte ses enquêtes les plus marquantes - disparitions, adultères, généalogie... -, ses filatures sous la pluie, ses nuits blanches, ses réussites et ses échecs. Un témoignage brut et sans fard sur une profession de l'ombre, bien loin des clichés hollywoodiens, où l'obstination est une seconde nature et où chaque affaire laisse une trace.

Par Pauline Charpy
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Pauline Charpy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Criminalité

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Les secrets d'une détective privée

Pauline Charpy

Paru le 08/04/2026

240 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Scannez le code barre 9791042901424
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