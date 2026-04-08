Les secrets d'une détective privée

Filatures, disparitions, adultères : Pauline Charpy raconte dix ans d'enquêtes dans l'ombre. Un récit haletant, entre polar et confession, par une détective privée hors norme. Pauline Charpy est détective privée depuis dix ans. Elle enquête là où d'autres renoncent. Elle fouille, traque, observe, jusqu'à l'obsession. Ce livre est son carnet de bord. Brutal, intime, captivant. Pauline lève le voile sur un métier aussi fascinant que méconnu. Dans ce récit, elle partage les coulisses d'une profession où se mêlent la loi, la morale et l'intime. Elle raconte ses enquêtes les plus marquantes - disparitions, adultères, généalogie... -, ses filatures sous la pluie, ses nuits blanches, ses réussites et ses échecs. Un témoignage brut et sans fard sur une profession de l'ombre, bien loin des clichés hollywoodiens, où l'obstination est une seconde nature et où chaque affaire laisse une trace.