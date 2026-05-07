Le Livre des métamorphoses (Xe siècle)

Le Livre des métamorphoses est un livre étrange qui commence à circuler dans le courant du Xe siècle et sera plus continûment lu sous la dynastie des Song (960-1279). Les traités bibliographiques anciens l'attribuent à un immortel des Cinq Dynasties (907-960), Tan Qiao, et le classent, soit dans les sections relevant de la pensée taoïste, soit parmi les textes éclectiques. Ce court volume en six parties présente la transformation naturelle, éthique et sociopolitique. Juxtaposant de brefs paragraphes, usant de la rhétorique, à bien des égards troublante, de l'hyperbole et du parallélisme de la langue chinoise, le livre déploie une conception radicale de la transformation comme greffe, brassage des souffles, division à l'infini des corps et des formes, le tout dans un parasitisme généralisé. Il décrit la mécanique et la machinerie à l'oeuvre dans le réel comme constitutifs de la vie même, et loin de les annuler, se propose de les faire jouer à plein dans la culture de soi et la gestion du politique. La présente traduction propose, tout en restant au plus près de l'écriture volontiers rhapsodique du livre, une lecture philosophique de l'ouvrage. Autre mérite de ce livre : on pourra choisir à loisir une lecture continue, mais aussi bien, une approche fragmentaire et méditative de chacun des paragraphes, qui forment tous de petites unités autonomes et suggestives.