Odin a disparu ! Thor se lance à sa recherche, accompagné de Balder, de Dame Sif et des Trois Guerriers. Sur leur route se dressent la Gargouille Grise, l'Enchanteresse... et, inévitablement, Loki. Le Dieu du Tonnerre fait également équipe avec les Gardiens de la Galaxie face au dangereux Korvac. Avant de signer l'un des runs les plus mythiques de Thor (1983-1986), Walt Simonson officiait comme dessinateur sur la série écrite par Len Wein, succédant à John Buscema... qui fera d'ailleurs son retour peu après. Des épisodes introuvables depuis quarante ans, enfin réédités !