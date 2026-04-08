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#Comics

1977

Len Wein

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Odin a disparu ! Thor se lance à sa recherche, accompagné de Balder, de Dame Sif et des Trois Guerriers. Sur leur route se dressent la Gargouille Grise, l'Enchanteresse... et, inévitablement, Loki. Le Dieu du Tonnerre fait également équipe avec les Gardiens de la Galaxie face au dangereux Korvac. Avant de signer l'un des runs les plus mythiques de Thor (1983-1986), Walt Simonson officiait comme dessinateur sur la série écrite par Len Wein, succédant à John Buscema... qui fera d'ailleurs son retour peu après. Des épisodes introuvables depuis quarante ans, enfin réédités !

Par Len Wein
Chez Panini comics

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Auteur

Len Wein

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1977

Len Wein

Paru le 08/04/2026

288 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141734
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