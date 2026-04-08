Les mondes souterrains

Un livre cadeau pour les 7-11 ans, avec 6 posters dépliants superbement illustrés pour découvrir les merveilles des mondes souterrains et tout savoir sur ce qui se trouve sous nos pieds ! Un livre cadeau incontournable Ce livre s'inscrit dans une collection d'encyclopédies qui développent les sujets passion des enfants, des dinosaures aux merveilles de la nature ou du ciel et de l'espace. Ce titre-ci est consacré aux mondes souterrains, qui fascinent petits et grands. Le sous-sol regorge en effet de vie et de richesses, souvent mystérieuses ! Que nous apprennent les fossiles ? Que nous apportent les petits animaux du sous-sol ? Pourquoi sont-ils si importants ? Comment se forment le pétrole et les pierres précieuses ? Qu'y a-t-il sous le sol d'une grande ville ? Que nous enseignent les grottes sur l'histoire de la terre ? Cette encyclopédie à déplier répond à toutes ces questions, et bien d'autres encore ! Le sous-sol, un livre ouvert sur l'histoire de la Terre Fossiles, pierres précieuses, pétrole, grottes, petits animaux : pourquoi tout ceci est-il si important pour les humains ? Avec ce livre, les enfants découvriront et comprendront ce qui se passe dans les profondeurs de la terre. Des grands posters avec des illustrations superbes leur permettront de découvrir une fourmilière, des fouilles menées par des paléontologues à la recherche de fossiles de dinosaures, une mine de diamants ou encore le sous-sol d'une ville comme Paris, vu en coupe- autant d'images devant lesquelles tous les enfants adorent passer des heures !