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#Roman francophone

Les Roses

Rainer Maria Rilke

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PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers En hommage à ses terres d'élection, la France et le Valais, et à une langue presque devenue sienne, Rainer Maria Rilke (1875-1926) publie, à la fin de sa vie, quatre recueils en français : Vergers , Quatrains valaisans , Les Roses et Les Fenêtres . Bien que marginaux au sein de son oeuvre abondante, ces poèmes n'en sont pas moins précieux. Variations sur des thèmes chers au poète, ils sont empreints d'une légèreté et d'une grâce que Philippe Jaccottet qualifie de " transparence qu'ignore la poésie plus tendue ". 2026 marque le centenaire de la disparition de Rainer Maria Rilke. A cette occasion, la réédition des Roses suivi des Fenêtres invite à découvrir une facette moins connue de l'auteur des Lettres à un jeune poète .

Par Rainer Maria Rilke
Chez Seghers

|

Auteur

Rainer Maria Rilke

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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Les Roses

Rainer Maria Rilke

Paru le 07/05/2026

40 pages

Seghers

5,00 €

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