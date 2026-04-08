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Le coeur qui parle

Collectif, Bayard Presse

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Le HS " Coeur qui parle " est un recueil des plus belles pépites parmi les témoignages d'expériences ou d'éveils spirituels confiés au Pèlerin par ses lecteurs, un partage de témoignages de foi et de vie inspirants et remarquables. Il est organisé en 5 thèmes (Le goût des autres, Rebondir, En marchant, Renaître, Réconciliés) et 50 témoignages, comme 50 impulsions pour trouver ou retrouver un point d'équilibre en s'inspirant d'autres vécus pour avancer soi-même. Bénéfice lecteur : chaque " coeur qui parle " est un temps de pause, une brique pour nourrir le développement personnel et spirituel. A placer sur la table de nuit, dans une poche ou dans un sac, à lire n'importe où et à toute heure, une source de sérénité ou d'étonnement sur les multiples manières de vivre sa foi ou d'y accéder. Dimension collective : toute une rubrique de propositions pour des animations pastorales sur des sujets ou des questions soulevés dans ces témoignages vécus. La lecture introspective peut donc être complétée et enrichie par une réflexion partagée.

Par Collectif, Bayard Presse
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Témoins

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Le coeur qui parle

Collectif, Bayard Presse

Paru le 08/04/2026

128 pages

Bayard Presse

8,95 €

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