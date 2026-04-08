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La Guerre sans fin

Danielle L. Jensen

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Désormais roi de Maridrina, Keris ne peut empêcher que sa relation interdite avec Zarrah soit révélée au grand jour. Quand l'impératrice la jette en prison, il sait qu'il n'existe qu'un seul moyen de sauver celle qu'il aime : s'allier avec le royaume qu'il a bien failli détruire. Zarrah, prisonnière sur la sinistre île au diable, est confrontée à un choix : regagner les faveurs de l'impératrice qui l'a condamnée, ou mourir en tant que traîtresse. Mais il existe une troisième voie, si Zarrah ose l'emprunter : celle de la lutte pour se réapproprier un destin usurpé, inextricablement lié à la rébellion qui veut renverser la tyrannie. Alors que les étoiles semblent décidées à les séparer, Keris et Zarrah doivent tout faire pour se retrouver avant qu'il soit trop tard...

Par Danielle L. Jensen
Chez Bragelonne

|

Auteur

Danielle L. Jensen

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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La Guerre sans fin

Danielle L. Jensen trad. Annaïg Houesnard

Paru le 08/04/2026

642 pages

Bragelonne

9,95 €

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Scannez le code barre 9791028131999
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