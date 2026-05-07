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Eclepsis Tome 2

Aloïs

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Arrivé sous peu à Eclepsis pour intégrer l'Académie de magie, Basile a du mal à se faire une place auprès des autres élèves. Heureusement, la vie dans la coloc' auprès de ses nouveaux amis Albain, Léon, Madeleine et Célestine l'aide à trouver ses marques. En parallèle, les dissentions politiques entre la garde citoyenne d'Eclepsis et la milice de l'Empire d'Epeire placent cette rentrée sous hautes tensions. Alors que doit se tenir le prestigieux Gala d'hiver, un invité de marque, aussi puissant que controversé fait une apparition surprise : l'Empereur d'Epeire, sa majesté Teodoro I, venu prêcher au sein de l'Académie pour une coalition armée entre la métropole et l'Empire contre les sorcières de l'île de Gouès dont Basile est originaire...

Par Aloïs
Chez Dargaud

|

Auteur

Aloïs

Editeur

Dargaud

Genre

Fantasy

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Eclepsis Tome 2

Aloïs

Paru le 07/05/2026

216 pages

Dargaud

18,50 €

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Scannez le code barre 9782205213331
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