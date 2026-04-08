Arcana Academy

Au royaume d'Oricalis, la magie du tarot est réservée à une élite formée à la mystérieuse Académie des Arcanes. Clara le sait bien, ce qui ne l'a pas dissuadée d'en faire un usage illicite pour survivre dans les bas-fonds de la cité d'Eclipse. Mais lorsque Clara est capturée et condamnée à la prison à vie, l'énigmatique directeur de l'académie, le prince Kaelis, lui offre son salut - à certaines conditions. Il voit en elle l'outil parfait pour dérober au roi les lames de tarot dont il a besoin afin de recréer une carte ultime, perdue depuis des temps reculés. Pour mieux dissimuler son identité et la garder près de lui, Kaelis présente Clara à l'Académie des Arcanes comme une aspirante de première année et sa fiancée. Plongée dans un monde de magie arcanique et d'intrigues de cour où le moindre faux pas lui coûtera la liberté, voire pire, Clara découvre peu à peu que les apparences sont trompeuses chez ce prince qu'elle s'est juré de haïr. Mais peut-elle prendre le risque de lui donner un pouvoir absolu sur l'avenir - et sur son coeur ? Ou vaudrait-il mieux qu'elle s'en empare elle-même ? " Une superbe histoire d'amour avec en toile de fond une fascinante académie, des alliances incertaines et une vision inventive de l'art du tarot. Magique, de son haletant début à sa fin renversante ! " Danielle L. Jensen, Le Pont des Tempêtes " Elise Kova s'impose en reine de la Fantasy ! Une intrigue captivante, un système de magie unique en son genre et une palpitante histoire d'amour ! " Laura Thalassa, Les Quatre Cavaliers