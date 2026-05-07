Revois l'essentiel de l'histoire de France rapidement grâce à des doubles pages claires, une chronologie précise et une méthode pensée pour t'aider à réussir examens et concours Un outil clair pour maîtriser rapidement l'histoire de France ! Cet ouvrage te permet de revoir l'ensemble de l'histoire de France - ; de l'Antiquité à l'époque contemporaine - ; à travers une structure simple, efficace et conçue pour optimiser la mémorisation. - Des doubles pages synthétiques pour comprendre et retenir plus vite. - Une chronologie rigoureuse des grands événements à gauche pour situer clairement chaque période. - Des focus vivants à droite : personnages clés, dates marquantes, faits de société mémorables. - Une iconographie riche et pertinente , appuyée sur les recherches historiques les plus récentes. > Réviser efficacement pour le baccalauréat , une licence d'histoire , des prépas littéraires , en école de commerce ou IEP , ou les concours d'enseignement . > Consolider rapidement tes connaissances si tu prépares un concours de la fonction publique . > Obtenir une vision claire, vivante et structurée de l'histoire de France.