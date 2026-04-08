Glisse sur le toboggan !

Blaireau est en haut du toboggan. Oh, mais ça fait peur ! C'est alors qu'arrivent Loup, Belette et leurs copains. Tous attendent derrière lui. Vas-y Blaireau, glisse ! Un conte-randonnée pour affronter ses peurs Comment Blaireau va-t-il dépasser sa peur de glisser du toboggan ? Grâce aux encouragements de tous ses amis les animaux, Loup, Belette, Héron et les autres ! Une histoire pour dédramatiser les petites peurs du quotidien avec humour et tendresse. Susanne Strasser, une autrice-illustratrice incontournable Un album écrit et illustré par Susanne Strasser, qui a déjà signé, entres autres, Le gâteau perché tout là-haut, Un sommeil agité, La soupe est prête... On aime ses albums pour son comique de répétition que les enfants adorent !