Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Glisse sur le toboggan !

Susanne Strasser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Blaireau est en haut du toboggan. Oh, mais ça fait peur ! C'est alors qu'arrivent Loup, Belette et leurs copains. Tous attendent derrière lui. Vas-y Blaireau, glisse ! Un conte-randonnée pour affronter ses peurs Comment Blaireau va-t-il dépasser sa peur de glisser du toboggan ? Grâce aux encouragements de tous ses amis les animaux, Loup, Belette, Héron et les autres ! Une histoire pour dédramatiser les petites peurs du quotidien avec humour et tendresse. Susanne Strasser, une autrice-illustratrice incontournable Un album écrit et illustré par Susanne Strasser, qui a déjà signé, entres autres, Le gâteau perché tout là-haut, Un sommeil agité, La soupe est prête... On aime ses albums pour son comique de répétition que les enfants adorent !

Par Susanne Strasser
Chez Tourbillon

|

Auteur

Susanne Strasser

Editeur

Tourbillon

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Glisse sur le toboggan ! par Susanne Strasser

Commenter ce livre

 

Glisse sur le toboggan !

Susanne Strasser

Paru le 08/04/2026

24 pages

Tourbillon

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027614127
9791027614127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.