Les Assoiffés

Le 25 mars 2023, à Sainte-Soline, un déluge de grenades s'abat sur les manifestants, envoyant deux personnes dans le coma : la guerre de l'eau a commencé en France. Profondément marqués par cet épisode qu'ils ont vécu en direct, Fabien Benoît et Nicolas Celnik se lancent dans une vaste investigation et découvrent que les mégabassines ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Un livre-enquête sur l'accaparement de l'eau par les intérêts privés, avec la complicité des gouvernements.