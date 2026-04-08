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Les Assoiffés

Fabien Benoit, Nicolas Celnik

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Le 25 mars 2023, à Sainte-Soline, un déluge de grenades s'abat sur les manifestants, envoyant deux personnes dans le coma : la guerre de l'eau a commencé en France. Profondément marqués par cet épisode qu'ils ont vécu en direct, Fabien Benoît et Nicolas Celnik se lancent dans une vaste investigation et découvrent que les mégabassines ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Un livre-enquête sur l'accaparement de l'eau par les intérêts privés, avec la complicité des gouvernements.

Par Fabien Benoit, Nicolas Celnik
Chez Liens qui libèrent (Les)

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Auteur

Fabien Benoit, Nicolas Celnik

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Actualité politique internatio

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Les Assoiffés

Fabien Benoit, Nicolas Celnik

Paru le 08/04/2026

320 pages

Liens qui libèrent (Les)

21,80 €

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Scannez le code barre 9791020923691
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