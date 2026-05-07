L'énigme de l'étrange détective

Suivez Détective Prout dans deux nouvelles enquêtes hilarantes pleines de rebondissements... Pas un mystère ne résiste à son flair légendaire ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Dans ce nouveau titre, un nouveau détective se prétend plus doué que le célèbre détective Prout et lui lance un défi ! Mais c'est sans compter le flair légendaire de Prout lui-même, et l'enthousiasme débordant de son assistant Brownie. Dans une 2e enquête, Prout aide un papa inquiet à découvrir où se rend en secret sa fille.