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#Roman jeunesse

L'énigme de l'étrange détective

Troll

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Suivez Détective Prout dans deux nouvelles enquêtes hilarantes pleines de rebondissements... Pas un mystère ne résiste à son flair légendaire ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Dans ce nouveau titre, un nouveau détective se prétend plus doué que le célèbre détective Prout et lui lance un défi ! Mais c'est sans compter le flair légendaire de Prout lui-même, et l'enthousiasme débordant de son assistant Brownie. Dans une 2e enquête, Prout aide un papa inquiet à découvrir où se rend en secret sa fille.

Par Troll
Chez Nathan

|

Auteur

Troll

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'énigme de l'étrange détective

Troll trad. Nakamura vanessa Saccardo, Vanessa Saccardo Nakamura

Paru le 07/05/2026

96 pages

Nathan

11,95 €

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Scannez le code barre 9782095059996
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