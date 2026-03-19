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Le Code des douanes de l'Union européenne et textes complémentaires

Jean Giard, Jean-Luc Albert

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Facilite la compréhension des règles douanières européennes au travers de l'appréhension d'un seul réel code européen, le Code des douanes de l'Union, et des textes complémentaires. L'ouvrage facilite la compréhension des règles douanières régissant le commerce UE par importation ou exportation au travers de l'appréhension d'un seul réel code européen, le Code des douanes de l'Union, et des textes complémentaires (règlement délégué, règlement d'exécution, règlements spécifiques).

Par Jean Giard, Jean-Luc Albert
Chez Emile Bruylant

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Auteur

Jean Giard, Jean-Luc Albert

Editeur

Emile Bruylant

Genre

Droit européen - Textes

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Le Code des douanes de l'Union européenne et textes complémentaires

Jean Giard, Jean-Luc Albert

Paru le 19/03/2026

Emile Bruylant

150,00 €

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Scannez le code barre 9782802776550
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