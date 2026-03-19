Le Code des douanes de l'Union européenne et textes complémentaires

Facilite la compréhension des règles douanières européennes au travers de l'appréhension d'un seul réel code européen, le Code des douanes de l'Union, et des textes complémentaires. L'ouvrage facilite la compréhension des règles douanières régissant le commerce UE par importation ou exportation au travers de l'appréhension d'un seul réel code européen, le Code des douanes de l'Union, et des textes complémentaires (règlement délégué, règlement d'exécution, règlements spécifiques).