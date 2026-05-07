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#Album jeunesse

La piscine

Nathalie Choux

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Toutes les étapes de la piscine en version animée, parfaite pour rassurer et amuser les bébés nageurs dès 1 an ! Dans ce petit imagier animé, les toutpetits découvrent la piscine pas à pas : on enfile le maillot dans les vestiaires, on prend la douche, puis on saute dans l'eau comme un vrai bébé nageur. Les animations simples : tirettes, flaps, gestes à manipuler ... encouragent l'enfant à participer, à nommer les actions et à reconnaître les moments familiers de la sortie piscine. A la fin de la séance, on se sèche les cheveux, on se blottit dans une serviette toute chaude, puis on profite d'un petit goûter bien mérité. En bonus, un jeu de chercheettrouve permet de retrouver tous les mots importants de la piscine et d'enrichir le vocabulaire en jouant. Un livre animé tendre, rassurant et idéal pour préparer les premières baignades dès 1 an.

Par Nathalie Choux
Chez Nathan

|

Auteur

Nathalie Choux

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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La piscine

Nathalie Choux

Paru le 07/05/2026

10 pages

Nathan

8,95 €

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Scannez le code barre 9782095059880
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