Une journée en ville

Dans ce livre aux jolis coloriages conçus pour se détendre, découvre à quoi pourrait ressembler une journée idéale en ville. Commence par une séance de pilates relaxante, va au marché pour acheter des tulipes, bois un chocolat chaud avec des copines et, pour finir, amuse-toi sur la piste de danse. Ce livre regorge de scènes de la ville : des cafés agréables, des librairies accueillantes, des marchés colorés ou encore des parcs ensoleillés. Lance ta playlist préférée et, tes feutres à la main, évade-toi pour échapper au stress du quotidien.