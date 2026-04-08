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Une journée en ville

Xxx, Ballon, Carolina Marando

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Dans ce livre aux jolis coloriages conçus pour se détendre, découvre à quoi pourrait ressembler une journée idéale en ville. Commence par une séance de pilates relaxante, va au marché pour acheter des tulipes, bois un chocolat chaud avec des copines et, pour finir, amuse-toi sur la piste de danse. Ce livre regorge de scènes de la ville : des cafés agréables, des librairies accueillantes, des marchés colorés ou encore des parcs ensoleillés. Lance ta playlist préférée et, tes feutres à la main, évade-toi pour échapper au stress du quotidien.

Par Xxx, Ballon, Carolina Marando
Chez Ballon

|

Auteur

Xxx, Ballon, Carolina Marando

Editeur

Ballon

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Une journée en ville

Xxx, Ballon, Carolina Marando

Paru le 08/04/2026

64 pages

Ballon

6,95 €

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Scannez le code barre 9789403245546
9789403245546
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