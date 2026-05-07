Aidez votre enfant à réussir son année de CM2 grâce à un cahier complet, motivant et conforme au programme , avec 300 exercices, leçons en BD, vidéos et corrigés détachables. Ce cahier Je comprends tout - Français CM2 accompagne votre enfant tout au long de l'année pour maîtriser les notions essentielles : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et production d'écrit. > Une méthode motivante qui donne envie d'apprendre - 300 exercices progressifs pour s'entraîner efficacement. - Leçons claires en BD , idéales pour comprendre les notions abstraites. - Vidéos pédagogiques issues du Réseau Canopé accessibles via QR codes. - Mémos visuels avec l'essentiel à retenir. - Corrigés détachables au centre du cahier pour un travail en autonomie. > Des bénéfices concrets pour votre enfant - Renforcer les bases en français avant l'entrée en 6e. - Travailler à son rythme grâce à des activités variées. - Gagner en confiance en dictée et production écrite. - Comprendre durablement grâce aux explications illustrées.