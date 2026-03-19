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Le réel comme excès

Eugénie Zvonkine

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D'Andreï Tarkovski à Ilya Khrzhanovsky, en passant par Guerman, Klimov, Kanevski, Rogojkine et d'autres, cette recherche explore une lignée singulière de cinéastes. Tous partagent le même souci du détail réaliste et la volonté d'atteindre une authenticité extrême dans leurs reconstitutions du passé historique. Le résultat : des films qui ressemblent à de véritables cauchemars éveillés, saturant la perception du spectateur et débordant les sens autant que l'intelligence des personnages. Ces oeuvres ne s'inscrivent ni dans la fiction historique traditionnelle, qui vise à rendre l'Histoire plus lisible, ni dans le registre documentaire. L'ouvrage en propose une analyse approfondie : il dévoile leurs méthodes, leur esthétique, leurs influences croisées, ainsi que le terreau littéraire et artistique qui a nourri leur émergence. Ces films donnent à voir, et à ressentir, le rapport à l'Histoire en Russie, hantée par la mémoire traumatique des guerres et des répressions.

Par Eugénie Zvonkine
Chez Presses Universitaires du Septentrion

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Auteur

Eugénie Zvonkine

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Histoire du cinéma

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Le réel comme excès

Eugénie Zvonkine

Paru le 19/03/2026

504 pages

Presses Universitaires du Septentrion

35,00 €

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Scannez le code barre 9782757445907
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