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La centrale électrique de Gizeh

Christopher Dunn

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Une civilisation très avancée a-t-elle existé durant la préhistoire ? La pyramide de Gizeh est-elle un vestige de sa technologie ? Et quelle était la source d'énergie qui alimentait une telle civilisation ? La technologie de la résonance harmonique, affirme Christopher Dunn, maître artisan et ingénieur de renom. Grâce à une brillante rétro-ingénierie, fruit de vingt années de recherche, Dunn révèle que la Grande Pyramide de Gizeh était en réalité un immense dispositif acoustique ! De par sa taille et ses dimensions, cet édifice de cristal créait une résonance harmonique avec la Terre et convertissait ses énergies vibratoires en rayonnement micro-ondes. L'auteur démontre comment les nombreuses chambres et galeries de la pyramide ont été positionnées avec une précision délibérée afin d'optimiser ses qualités acoustiques. Il pourrait s'agir de la même technologie découverte par Nikola Tesla, et de la solution à nos besoins en énergie propre.

Par Christopher Dunn
Chez Ambre

|

Auteur

Christopher Dunn

Editeur

Ambre

Genre

Symbolisme

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La centrale électrique de Gizeh

Christopher Dunn

Paru le 08/04/2026

306 pages

Ambre

25,00 €

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Scannez le code barre 9782940594870
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