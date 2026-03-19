Passez à l'action

Une maison familiale saisie par des huissiers. Un conflit d'une violence rare avec son associé. Une grossesse dissimulée pour conserver sa place. Des décisions stratégiques prises dans des cercles masculins où elle n'est pas invitée... Alice Lhabouz a appris très tôt que l'argent est un rapport de force. Ne pas décider, c'est déjà céder du terrain. A 30 ans, elle fonde sa société de gestion. Dans un univers fermé, elle s'impose, lève plus de 300 millions d'euros et, dès 2015, crée le premier fonds français dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique. Mais la réussite n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le pouvoir et le refus de déléguer l'essentiel : sa liberté, ses choix, son avenir.