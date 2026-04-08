L'être humain a toujours essayé de sonder le mystère de l'origine du monde et celui de sa propre existence. Or, confronté à l'inconnu, il projette ses contenus inconscients, ce qui a conduit à l'apparition des mythes de création chez les différents peuples aussi bien qu'à celle des théories scientifiques des physiciens et des astronomes. Marie-Louise von Franz dégage le sens de ces mythes, elle relève aussi que, lors d'une crise morale, d'une dépression, et à plus forte raison d'un épisode psychotique, des thèmes de création ont tendance à apparaître dans les rêves, fantasmes ou visions, proposant un modèle de réorganisation du monde psychique à partir du chaos intérieur. Cela se produit aussi lorsqu'une oeuvre créatrice est en gestation. C'est dire combien il est important de connaître les mythes de création afin d'être en mesure de discerner et d'encourager ces prémices de renouveau.