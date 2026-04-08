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Les Mythes de création

Marie-Louise von Franz

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L'être humain a toujours essayé de sonder le mystère de l'origine du monde et celui de sa propre existence. Or, confronté à l'inconnu, il projette ses contenus inconscients, ce qui a conduit à l'apparition des mythes de création chez les différents peuples aussi bien qu'à celle des théories scientifiques des physiciens et des astronomes. Marie-Louise von Franz dégage le sens de ces mythes, elle relève aussi que, lors d'une crise morale, d'une dépression, et à plus forte raison d'un épisode psychotique, des thèmes de création ont tendance à apparaître dans les rêves, fantasmes ou visions, proposant un modèle de réorganisation du monde psychique à partir du chaos intérieur. Cela se produit aussi lorsqu'une oeuvre créatrice est en gestation. C'est dire combien il est important de connaître les mythes de création afin d'être en mesure de discerner et d'encourager ces prémices de renouveau.

Par Marie-Louise von Franz
Chez La Fontaine de Pierre

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Auteur

Marie-Louise von Franz

Editeur

La Fontaine de Pierre

Genre

Essais

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Les Mythes de création

Marie-Louise von Franz

Paru le 08/04/2026

416 pages

La Fontaine de Pierre

10,00 €

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