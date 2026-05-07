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Sculpter la forêt

Guillaume Ougier, Darbroche Atelier

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Errer, ramasser, couper, sculpter, tourner, graver et cirer, tel est le quotidien de Guillaume Ougier. Sculpteur sur bois, il réalise de très beaux objets dans son petit atelier en Lorraine. En nous montrant comment travailler le bois que nous avons ramassé lors de nos promenades, et comment nous réapproprier les éléments, il nous invite à ralentir et à nous reconnecter à la nature. Dans cet ouvrage, il livre ses secrets de sculpteur, mais également une réflexion sur nos modes de vie actuels. Il nous propose ici de réaliser 20 objets très simples, de la cuillère en bois au bougeoir, en passant par de fabuleux mobiles, des bols en copeaux de bois ou encore des crayons. Objets pratiques ou de décoration, ces créations uniques nées du travail de la main et de l'observation de notre environnement trouveront une place dans toutes les maisons. Guillaume Ougier a fondé l'atelier Darbroche par passion pour le bois. Il crée des pièces usuelles et de décoration, pratique la gravure, le dessin ou encore la photo, et travaille en lien fusionnel avec la forêt.

Par Guillaume Ougier, Darbroche Atelier
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Guillaume Ougier, Darbroche Atelier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Travaux manuels

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Sculpter la forêt

Guillaume Ougier, Darbroche Atelier

Paru le 07/05/2026

175 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Scannez le code barre 9782073160522
9782073160522
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