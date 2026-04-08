L'intimidation racontée aux enfants

Adam aime beaucoup s'amuser avec Lou, sauf quand celui-ci embête Alix, leur camarade de classe. Il se moque d'elle, la bouscule, l'insulte, parle dans son dos. Adam n'ose pas s'interposer par crainte de déplaire à son ami. Heureusement, la visite d'un intervenant à l'école sensibilisera les élèves à l'intimidation. A travers des activités interactives, il leur apprendra pourquoi et comment agir pour contrer ce problème. Votre enfant subit de l'intimidation, en fait ou en est témoin ? Vous aimeriez aborder cette situation avec elle ou lui, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Ce conte illustré vous permettra d'ouvrir le dialogue sur le sujet de façon simple et imagée. Grâce à la section "auto-observation", votre enfant pourra mieux comprendre cette forme de violence et s'outiller pour y faire face. Vous verrez, tout le monde peut jouer un rôle dans le maintien du respect et de la paix !