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#Essais

L'intimidation racontée aux enfants

Emmanuelle Jasmin

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Adam aime beaucoup s'amuser avec Lou, sauf quand celui-ci embête Alix, leur camarade de classe. Il se moque d'elle, la bouscule, l'insulte, parle dans son dos. Adam n'ose pas s'interposer par crainte de déplaire à son ami. Heureusement, la visite d'un intervenant à l'école sensibilisera les élèves à l'intimidation. A travers des activités interactives, il leur apprendra pourquoi et comment agir pour contrer ce problème. Votre enfant subit de l'intimidation, en fait ou en est témoin ? Vous aimeriez aborder cette situation avec elle ou lui, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Ce conte illustré vous permettra d'ouvrir le dialogue sur le sujet de façon simple et imagée. Grâce à la section "auto-observation", votre enfant pourra mieux comprendre cette forme de violence et s'outiller pour y faire face. Vous verrez, tout le monde peut jouer un rôle dans le maintien du respect et de la paix !

Par Emmanuelle Jasmin
Chez Editions de Mortagne

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Auteur

Emmanuelle Jasmin

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Santé, psychologie

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L'intimidation racontée aux enfants

Emmanuelle Jasmin

Paru le 08/04/2026

56 pages

Editions de Mortagne

13,00 €

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