Amour, force & lumière, La Loi divine expliquée par les esprits

Embarquez pour un voyage transformateur à travers les mondes, avec, pour guides et enseignants, le Bouddha de la compassion, l'Aigle royal, l'archange Gabriel, et leurs invités surprises. Dans ce deuxième tome d'"Amour, force & lumière", c'est au tour du bouddha de la compassion, Avalokitevara-Tchenrézi, de prendre la parole pour délivrer un enseignement magistral sur la Loi divine et ce que signifie "être spirituel". Du Monde d'en haut aux espaces de Toute-Lumière, cette traversée aux confins des réalités offre un trésor d'anecdotes, de fulgurances et de prises de conscience. Le moment de la grande clarification de l'âme est arrivé, et les esprits alliés de l'humanité s'en donnent à coeur joie. Laurent Huguelit vient révolutionner notre compréhension de la vie, de la mort, du divin et de la spiritualité avec ce tour de force en deux tomes entièrement canalisés.