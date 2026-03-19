La théorie des types, de Russell aux assistants à la démonstration

Introduite par Bertrand Russell pour éviter les paradoxes qui apparaissent en mathématique si l'on utilise de manière trop naïve la notion de collection d'objets, la théorie des types a été raffinée par la notion de type dépendant. Outre son rôle important dans la formalisation des preuves mathématiques, cette notion présente également un intérêt conceptuel intrinsèque en logique et en informatique. Ce livre retrace l'histoire récente de ces découvertes, de la vérification des preuves sur ordinateur à la synergie qui est en train de s'établir entre la théorie des types dépendants et la théorie de l'homotopie.