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La théorie des types, de Russell aux assistants à la démonstration

Thierry Coquand

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Introduite par Bertrand Russell pour éviter les paradoxes qui apparaissent en mathématique si l'on utilise de manière trop naïve la notion de collection d'objets, la théorie des types a été raffinée par la notion de type dépendant. Outre son rôle important dans la formalisation des preuves mathématiques, cette notion présente également un intérêt conceptuel intrinsèque en logique et en informatique. Ce livre retrace l'histoire récente de ces découvertes, de la vérification des preuves sur ordinateur à la synergie qui est en train de s'établir entre la théorie des types dépendants et la théorie de l'homotopie.

Par Thierry Coquand
Chez Collège de France

|

Auteur

Thierry Coquand

Editeur

Collège de France

Genre

Mathématiques (notions fondame

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La théorie des types, de Russell aux assistants à la démonstration

Thierry Coquand

Paru le 19/03/2026

64 pages

Collège de France

12,00 €

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Scannez le code barre 9782722608733
9782722608733
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