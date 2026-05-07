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Le futur des émotions

Eva Illouz

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Il est d'ordinaire admis que le numérique, l'intelligence artificielle et la robotique dépouillent l'humanité de ses émotions, par exemple au moyen d'algorithmes capables de prédire et d'orienter les comportements. Nous assistons plutôt à l'inverse : le capitalisme entre dans une phase "d'émotionnalisation" inédite. En nous incitant à la "positivité" et à l'"authenticité", en captant notre attention, applications et réseaux sociaux collectent des données sur nos comportements autant qu'ils cherchent à les façonner en retour. Comment l'engagement émotionnel est-il produit et reconverti en actif monnayable ? Quelle est l'ampleur réelle de cette économie ? En quoi ce système peut-il aboutir à une sortie de la réalité ? Dans cet essai incisif, Eva Illouz mobilise les études les plus à jour et le miroir de la science-fiction pour explorer les ressorts et les conséquences de cette nouvelle économie de la subjectivité.

Par Eva Illouz
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Eva Illouz

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Sociologie

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Le futur des émotions

Eva Illouz trad. Lionel Leforestier

Paru le 28/05/2026

128 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Scannez le code barre 9782073146779
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