Great Expectations

Idéal pour lire en VO un classique de la littérature anglo-saxonne. A découvrir : un texte en anglais adapté et revu par des enseignants, de belles illustrations, un lexique en fin d'ouvrage pour aider à la compréhension du texte et une version audio pour s'imprégner du bon accent dès la classe de 4e. Avec un lexique en fin d'ouvrage , des fiches pédagogiques téléchargeables pour favoriser l'étude en classe, un fichier audio pour savourer la musicalité de la langue.