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Great Expectations

Charles Dickens, Anna Culleton, APO

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Idéal pour lire en VO un classique de la littérature anglo-saxonne. A découvrir : un texte en anglais adapté et revu par des enseignants, de belles illustrations, un lexique en fin d'ouvrage pour aider à la compréhension du texte et une version audio pour s'imprégner du bon accent dès la classe de 4e. Avec un lexique en fin d'ouvrage , des fiches pédagogiques téléchargeables pour favoriser l'étude en classe, un fichier audio pour savourer la musicalité de la langue.

Par Charles Dickens, Anna Culleton, APO
Chez Harrap's Editions

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Auteur

Charles Dickens, Anna Culleton, APO

Editeur

Harrap's Editions

Genre

Lectures graduées

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Great Expectations

Charles Dickens, Anna Culleton, APO

Paru le 08/04/2026

32 pages

Harrap's Editions

4,99 €

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Scannez le code barre 9782818710197
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