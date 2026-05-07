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#Roman francophone

Les amours de George

Stéphane Guégan

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"Au fond, un amour réussi, c'est comme un roman réussi, c'est rare. A force de peindre la passion amoureuse, je la connaîtrai peut-être un jour. Tout ce que j'écris l'appelle". George Sand a aimé, nous disent ses biographes. Aimer et écrire, en effet, ont été les deux grandes affaires de son existence. Mais qu'en sait-on, au juste ? Les documents butent sur bien des silences et bien des censures. On découvrira ici une femme de désirs qui brûle à la hauteur de ses sentiments et de ses héroïnes inoubliables. Sandeau, Mérimée, Musset, Balzac, Chopin et Delacroix, autant que Marie Dorval et quelques autres amazones, rentrent en scène, et redonnent chair au romantisme, cet âge d'or de la vraie vie. S. G.

Par Stéphane Guégan
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Stéphane Guégan

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Les amours de George

Stéphane Guégan

Paru le 07/05/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Scannez le code barre 9782073145987
9782073145987
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