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Cinq enquêtes sur un attentat

Charles Onana

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Trente ans d'enquêtes et pas de coupables pour l'événement déclencheur du génocide rwandais : qui a peur de la vérité ? Le 6 avril 1994, l'avion Falcon 50 transportant deux chefs d'Etat africains, leurs collaborateurs et trois Français, membres de l'équipage, est abattu par un missile SAM 16 au-dessus de l'aéroport de Kigali. Cet acte est reconnu par l'ONU comme "l'événement déclencheur" du génocide au Rwanda. Depuis plus de 30 ans, ses auteurs ne sont ni arrêtés ni jugés. Toutes les enquêtes menées par l'ONU, la justice belge, espagnole et française sont sabotées et en proie à de fortes pressions politiques. Qui a intérêt à étouffer ces enquêtes ? D'où viennent les pressions et pourquoi les auteurs de cet attentat semblent-ils intouchables ? Charles Onana, l'un des meilleurs spécialistes de ce dossier, fait des révélations sur les coulisses de ces différentes enquêtes et montre les interférences politiques qui jouent contre la vérité et la justice, y compris en France. Charles Onana est docteur en science politique et spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés. Proche de Pierre Péan avec qui il a souvent travaillé sur les questions africaines, il a publié plusieurs livres très remarqués dont Holocauste au Congo (L'Artilleur, 2023). Adolfo Perez Esquivel est un professeur des Universités argentin. Il a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1980 pour son combat contre les dictateurs et en faveur des droits de l'Homme, par la non-violence

Par Charles Onana
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Charles Onana

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Rwanda

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Cinq enquêtes sur un attentat

Charles Onana

Paru le 08/04/2026

421 pages

Editions du Toucan

17,90 €

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