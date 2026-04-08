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Manuel pratique du Karpman Process Model

Jérôme Lefeuvre, Pierre Agnese

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Pourquoi répétons-nous malgré nous les mêmes schémas relationnels ? Entre malentendus, jeux de pouvoir et incompréhensions, nous restons souvent démunis face aux dynamiques qui sabotent nos relations. Ce livre, est le "101 " du Karpman Process Model, manuel d'apprentissage de référence sur le très célèbre Triangle Dramatique et son antithèse, le Triangle Compassionnel. Résultat de plus de quarante ans de recherches, de pratique de la thérapie familiale et de l'addiction, le modèle de Karpman dévoile des outils concrets pour repérer la manipulation, sortir des impasses et cultiver des interactions fondées sur l'assertivité, la lucidité et la compassion. Grâce à une progression structurée, des exemples vivants et des exercices guidés, il offre un véritable parcours d'apprentissage vers des relations plus saines. Un manuel pratique pour reprendre le pouvoir d'agir en s'appuyant sur deux fondations essentielles de toute relation : l'intimité authentique et la maturité émotionnelle.

Par Jérôme Lefeuvre, Pierre Agnese
Chez InterEditions

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Auteur

Jérôme Lefeuvre, Pierre Agnese

Editeur

InterEditions

Genre

Psyhologie sociale

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Manuel pratique du Karpman Process Model

Jérôme Lefeuvre, Pierre Agnese

Paru le 08/04/2026

230 pages

InterEditions

28,00 €

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Scannez le code barre 9782729623708
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