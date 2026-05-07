Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Histoires et colonisations

Emmanuelle Saada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis les années 1990, à mesure que les questions liées aux héritages coloniaux ont pris de l'ampleur dans l'espace public et les débats politiques, l'histoire des colonisations est devenue l'un des domaines les plus dynamiques et les plus discutés de la recherche en sciences humaines - et ce en France comme dans d'autres pays, qu'ils aient été colonisateurs ou colonisés. De cet important tournant, Emmanuelle Saada dresse un premier bilan raisonné. Traitant conjointement histoire et historiographie, elle s'attache à faire ressortir les très riches enseignements de ces travaux pour comprendre les situations coloniales dans leur hétérogénéité, sur tous les continents et depuis cinq siècles. Attentive à l'asymétrie des sources, aux pratiques des individus et des groupes et aux limites du pouvoir colonial, elle met aussi en relief ce qui constitue le "noyau dur" des phénomènes coloniaux : l'appropriation des ressources, le déploiement de la violence, le gouvernement des populations. Cet itinéraire pondéré révèle à quel point l'analyse des colonisations a transformé la manière même de faire et d'écrire l'histoire. Il renouvelle les façons d'envisager les controverses postcoloniales, en ouvrant la voie à une histoire équitable.

Par Emmanuelle Saada
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Emmanuelle Saada

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoires et colonisations par Emmanuelle Saada

Commenter ce livre

 

Histoires et colonisations

Emmanuelle Saada

Paru le 28/05/2026

480 pages

Editions Gallimard

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070350087
9782070350087
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.