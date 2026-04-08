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Les grandes fractures

Jérôme Cordelier

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Jérôme Cordelier poursuit l'histoire des chrétiens aux prises avec les grands bouleversements du XXe siècle. Il nous plonge dans la période charnière qui court de la guerre d'Algérie jusqu'à Mai 68, en passant par Vatican II et la déclaration Nostra Ætate. A travers une enquête fouillée et nourrie de témoignages, de portraits vivants et d'archives, Jérôme Cordelier met en lumière l'implication - parfois conflictuelle - des chrétiens face aux changements économiques, politiques, culturels et sociaux des Trente Glorieuses. Ce livre interroge la place et l'engagement des croyants dans une société en pleine mutation et éclaire les débats d'aujourd'hui. Une grande histoire de passion entre terre et ciel où s'entre choquent, dans un duel fratricide et fécond, humanité et spiritualité.

Par Jérôme Cordelier
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Jérôme Cordelier

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

XXe siècle

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Les grandes fractures

Jérôme Cordelier

Paru le 08/04/2026

324 pages

Calmann-Lévy

20,50 €

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Scannez le code barre 9782702185223
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